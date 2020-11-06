أكد حارس مرمى نادي الدحيل القطري لكرة اليد، عبد المالك سلاحجي، أنه "مستعد للعودة" إلى صفوف المنتخب الجزائري في حال وجهت له الدعوة مجددا، وذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة.

وقال سلاحجي في حوار مع القناة الرياضية الإخبارية "بيين سبورت": "إذا تمت دعوتي لتقديم إضافة إلى المنتخب الوطني، فسألبي الدعوة بكل مسؤولية".

وأضاف اللاعب السابق لنادي المجمع البترولي الجزائري: "الجزائر أعطتني الكثير ومهما فعلت لن يكفي لأرد لها الجميل. فتلبية دعوة المنتخب الوطني يعد واجبا وطنيا".

وتوج سلاحجي خلال شهر أكتوبر الفارط، بثنائية مع نادي الدحيل، حيث استهلها بكأس قطر لكرة اليد على حساب نادي الوكرة (32-29)، ثم كأس أمير قطر ضد نفس الفريق بواقع (31 - 29).

والتحق سلاحجي (36 سنة) بنادي الدحيل القطري في يوليو 2019، بعد مشوار طويل قضاه مع نادي المجمع البترولي الجزائري, حيث خاض بطولة العالم للأندية-2019 بقطر مع فريقه الدحيل.

ويعد عبد المالك سلاحجي من أحسن حراس المرمى في تاريخ الكرة الصغيرة الجزائرية, حيث تقمص ألوان المنتخب الوطني 70 مرة، و توج معه ببطولة إفريقيا-2014 بالجزائر، قبل أن يعتزل اللعب دوليا بعد المشاركة في مونديال قطر-2015. وسبق لإبن مدينة عين طاية (الجزائر) أن خاض تجربة احترافية بقطر مع نادي السد عام 2014 الذي بلغ معه نهائي كأس العالم للأندية.

وبمناسبة كأس العالم-2021 بمصر، يتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات المغرب و البرتغال و إيسلندا.

و سيستهل رفاق مسعود بركوس المنافسة ضد المغرب (14 جانفي)، قبل أن يواجهوا ايسلندا (16 جانفي) ثم البرتغال (18 جانفي).