البويرة: إنقاذ شخص سقط ببئر

مجتمع
6 نوفمبر 2020 () - البويرة: سمير قميري
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تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية عين بسام ب23 كلم بالجنوب الغربي من مقر ولاية البويرة  هذا اليوم وفي حدود الساعة 16:58 من اجل إنقاذ شخص سقط داخل بئر عمقه 20 متر به نصف متر ماء  على مستوى مزرعة هيشر ، بالمكان المسمى حوش دوبلاي.

و حسب بيان خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية فقد مكن التدخل السريع و المحكم من طرف اعوان الحماية المدنية من إنقاذ المدعوا ح.ع من جنس ذكر يبلغ 36 سنة و هو على قيد الحياة  تم اسعافه و نقله الى مستشفى عين بسام

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