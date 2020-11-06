تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية عين بسام ب23 كلم بالجنوب الغربي من مقر ولاية البويرة هذا اليوم وفي حدود الساعة 16:58 من اجل إنقاذ شخص سقط داخل بئر عمقه 20 متر به نصف متر ماء على مستوى مزرعة هيشر ، بالمكان المسمى حوش دوبلاي.



و حسب بيان خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية فقد مكن التدخل السريع و المحكم من طرف اعوان الحماية المدنية من إنقاذ المدعوا ح.ع من جنس ذكر يبلغ 36 سنة و هو على قيد الحياة تم اسعافه و نقله الى مستشفى عين بسام