تمّ ،خلال الأيام الأربعة الماضية ، تعليق الدراسة بابتدائية رزايڨية امحمد ببلدية حمام النبائل بڨالمة،على خلفية إصابة معلّمةمن المدرسة المذكورة بفيروس كورونا، حسبما علمناه مساء اليوم من مسئولي بلدية حمام النبائل .



أوضح رئيس البلدية السيد حسين حجاجي لـ"الخبر"بڨالمة ، مساء أمس اليوم الجمعة ، بأنّ الحادثة ترجع إلى عشية ذكرى المولد النبوي الشريف ، حين تنقلت المعلمة العاملة بالمدرسة إلى ولاية عنابة للقيام بإجراءات الكشف ، بعد مرضها قبل أربعة أيام ، لتكتشف إيجابية التحاليل يقول ذات المصدر.



ولحسن الحظ يضيف محدثنا بأنّ الفترة كانت فترة عطل متتالية ، بسبب ذكرى المولد النبوي الشريف وعطلة نهاية الأسبوع ، وموعد الانتخابات على مشروع الاستفتاء على الدستور، حيث تعطلت الدروس طوال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى غاية الفتح نوفمبر.



وكإجراء احترازي وقائي من المصالح التربوية الوصية ومسئولي بلدية ودائرة حمام النبائل ، سارع المسؤولون إلى تعقيم شامل للمدرسة الابتدائية ، يوم الاثنين الفارط ، كما مُنحت عطلة استثنائية وقائية للتلاميذ والمعلمين العاملين بهذه المؤسسة التعليمية ، أيام الثلاثاء ، الأربعاء، الخميس وعطلة نهاية الأسبوع ،دون تسجيل لإصابات أخرى حسب رئيس البلدية السيد حسين حجاجي ، الذي أكّد لنا بأنّه لا يوجد قرار غلق للمدرسة ، وأن كلّ ماتمّ هو تعليق للدراسة توقيفا احترازيا وقائيا كما قال.