



وجهت جهات التحقيق إلى 3 مشتبه بهم إضافيين، تهمة الانتماء إلى "عصابة إرهابية إجرامية" في قضية قتل صامويل باتي، المدرس الفرنسي الذي قطع رأسه في 16 أكتوبر، وفق ما قالت مصادر قضائية لـ"فرانس برس".



والمشتبه فيهم شابان يبلغان 18 عاما، أحدهما روسي شيشاني والآخر فرنسي، وشابة تبلغ 17 عاما وضعت في الحبس الاحتياطي صباح الثلاثاء.



ووجهت تهم حتى الآن إلى 6 أشخاص في هذه القضية، التي أثارت ضجة في فرنسا وخارجها.



ويشتبه في أن الرجلين تبادلا رسائل مع منفذ الجريمة عبد الله أنزوروف، وفق مصدر مقرب من الملف، في مجموعة تواصل عبر الرسائل.