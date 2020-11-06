اجتاحت عدة حرائق غابات هولة عدة ولايات من الوطن، على غرار وهران، تلمسان، بجاية بطريقة أدهشت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول مواطنون عبر موقع فايسبوك عدة صور وفيديوهات لحراق مهولة التهمت مئات الهكتارات عبر عدة ولايات في غرب الوطن وايضا منطقة الوسط.

ولعل أشدها الحريق المهول ببلدية ڨوراية بولاية تيبازة أجبر سكان المنطقة على ترك منازلهم و الفرار نحو وسط المدينة.

وكشفت فيديوهات تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على وجود سكان عالقين وسط النيران التي التهمت العديد من المنازل.