أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن وفاة شخصين حاصرتهم النيران داخل مدجنة خلال حرائق الغابات بولاية تيبازة.

وحسب بيان لذات الهيئة صباح اليوم السبت فإن "وحدات الحماية المدنية لولاية تيبازة قامت بإخماد عدة حرائق غابات اندلعت بإقليم الولاية عبر عدة قرى ومداشر، في كل من دوار مهابة، سعدونة، املحاين، اعشورن و إيز".

وأكد البيان أن أعوان الحماية المدنية قاموا بإجلاء 10 أشخاص مختنقين بالدخان المتصاعد من الحريق بقوراية، إضافة إلى إجلاء 03 عائلات متكونة من 15 شخصا إلى مخيم "نفطال".

كما أضاف البيان أنه تم تسجيل وفاة ضحيتين من جنس ذكر ، حاصرتهما النار بداخل مدجنة.