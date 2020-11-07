تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، يوم أمس الجمعة باستمرار فرز الأصوات الانتخابية في الوقت الذي احتل فيه المقدمة في العديد من الولايات الحاسمة.

وقال بايدن للصحفيين والمساعدين "صوتك سيحسب لا يهمني مدى صعوبة محاولة الناس إيقافه لن أسمح بحدوث ذلك ". وأضاف بايدن قائلا: "كنا متأخرين قبل 24 ساعة لكننا الآن متقدمين كنا متأخرين في بنسلفانيا وسوف نفوز بها، ونحن الآن في الصدارة في آريزونا ونيفادا". وتابع قائلا "انظروا للأرقام، سوف نفوز بهذا السباق بأغلبية واضحة".

ولفت بايدن إلى الرقم القياسي بعدد الأصوات التي اختارته رئيسا للولايات المتحدة، قائلا "حصلنا على 74 مليون صوت، وهذا أكثر من أي رقم حصل عليه رئيس في السابق، والأرقام تتزايد"، مؤكدا "سنفوز في آريزونا فوزا لم نحصل عليه منذ 24 عاما".

وبنبرة واثقة، تابع بالقول "قمنا بإعادة بناء الحائط الأزرق الذي تداعى منذ أربع سنوات". وأضاف قائلا إن من صوتوا له "أوضحوا أنهم يريدون من البلاد أن تلتئم سويا ولا تنقسم".

وأكد بايدن أنه لا ينتظر إعلان فوزه رسميا ليبدأ العمل، بل إنه باشر الأمر فعلا واجتمع هو ونائبته كامالا هاريس، الخميس، مع خبراء "لمناقشة الأزمة الاقتصادية".

وفي السياق نفسه أشار بايدن أنه سيحاول تجاوز الانقسام الحزبي في البلاد ومعالجة القضايا الرئيسية مثل جائحة فيروس كورونا.