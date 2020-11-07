توفي طفلان على إثر حريق شب بمنزلهما ببلدية أم الدروع (6 كلم شرق الشلف)، حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن هذا الحريق الذي شب بأحد المنازل ببقعة "البساكرة" ببلدية أم الدروع في حدود الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساء، أسفر عن وفاة طفلين (2 و 4 سنوات) حرقا في عين المكان.

واستنادا لذات المصدر فإن هذا الحريق نجم على إثر شرارة كهربائية بالغرفة التي كان يتواجد بها الطفلين، فيما كانا والداهما خارج المنزل.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لتحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث وإخماد الحريق، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للبحث في ظروف وملابسات هذا الحادث.