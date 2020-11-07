اندلعت مساء أمس الجمعة، عدة حرائق يكل من غابتي مداغ والرأس الأبيض في بلدية عين الكرمة، كريشتل بلدية قديل وطافراوي بوهران، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد الحرائق، وسجل أكبر حريق بغابة مداغ بلدية عين الكرمة دائرة بوتليليس أين تم تسخير للعملية 19 شاحنة مكافحة حرائق الغابات بالإضافة إلى 65 عون تدخل بمختلف الرتب.

وأسفر الحريق المهول عن تعرض يعض الأشخاص للاختناق بفعل الدخان المتطاير بعدما حاصرتهم النيران وتم إنقاذ سيدة منهم وإسعافها من قبل رجال الحماية المدنية في حين لحق ببعض الفلاحين ممن يملكون مزارع بالمنطقة خسائر مادية معتبرة تمثلت في نفوق دواجن إلي جانب تضرر مربي النحل بنسبة كبيرة دون الحديث عن هكتارات الغابات والأشجار التي أتت عليها النيران.

وتسببت الحرائق بعدد من غابات ولاية وهران في إتلاف 17 هكتارا من الغطاء النباتي كحصيلة أولية. وتتعلق بالحريقين اللذين شبا بكل من غابتي طافراوي وكريستل (دائرة قديل) أين سجل بهما على التوالي ضياع 8 و9 هكتارات بينما تتم حاليا عملية جرد الخسائر بغابة مداغ ولحسن الحظ لم تتسبب الحوادث الثلاثة في أي خسائر بشرية.

وقد تم الانتهاء صبيحة اليوم السبت من عمليات إطفاء الحرائق الثلاثة "بنجاح" والتي شملت كل من غابات مداغ (غرب وهران) وطافراوي (جنوب الولاية) وكريستل (الجهة الشرقية) فيما تتواصل عملية مراقبة الوضعية حتى يتجنب معاودة اندلاع ألسنة النيران من جديد.