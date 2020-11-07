أكدت المديرية العامة للحماية المدنية تواصل عملية إخماد حرائق الغابات بعدة ولايات عبر الوطن.

وكشفت ذات الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، رفع حالة التأهب على مستوى عدد من الولايات التي سجلت فيها حرائق الغابات ليلة أمس وإلى غاية صبيحة اليوم السبت، من أجل إخماد النيران وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد بيان المديرية العامة للحماية المدنية، أنه منذ ليلة أمس سجلت ولايات تيبازة، الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس، بجاية، تيزي وزو، وهران ومستغانم حرائق مهولة مجهولة الأسباب تعمل إلى حد الساعة مختلف وحدات التدخل على إخمادها.

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كما أكد المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلاق بوعلام للتلفزيون العمومي أن عدد الحرائق المسجلة منذ ليلة أمس بلغت 20 حريقا في 10 ولايات.