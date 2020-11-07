صادقت لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الإجراءات المحددة لاستئناف مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. القواعد الصادرة عن اللجنة المنظمة للعرس الإفريقي، تتعلق بشكل خاص بشروط إقامة المباريات وعدد التغييرات المصرح بها وشروط تأجيل أو إلغاء المباريات.

المباريات واللاعبين: يجب لعب كل مباراة إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن أحد عشر 11 لاعبا بينهم حارس مرمى و 4 بدلاء.

إذا لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود سفر أو قيود تتعلق بكوفيد 19 فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسرا للمواجهة بنتيجة 2-0.

إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين المطلوب، أي على الأقل 11 لاعبا من بينهم حارس مرمى و4 بدلاء، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 2-0.

عدد التبديلات المصرح بها محدد بـ 5 لاعبين لكل فريق وستتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة.

حضور الجماهير : ستلعب جميع المباريات خلف أبوابا مغلقة بدون حضور الجمهور، ومع ذلك ، إذا أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة الكاف أولا.

في حالة وجود حالات استثنائية غير تلك المذكورة أعلاه سيتم استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.