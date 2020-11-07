أفادت نشرية خلية الإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، بتضرر أكثر من 1.2 هكتار مجتمعة في الأحراش والغابات نتيجة نشوب حرائق. وأضافت ذات النشرية أنه تم السيطرة عليها ومنعها من الانتشار، وحماية مستودعين لتربية الدواجن.

وحسب خلية الإعلام والاتصال فقد تدخلت على الساعة الواحدة زوالا وثمانية وأربعين دقيقة الوحدة الثانوية لبلدية حيزر من أجل حريق غابة بالمكان المسمى إزموران ببلدية حيزر الواقعة بشمال مقر ولاية البويرة وتم إخماد الحريق من طرف الحماية المدنية بمشاركة مصالح الغابات على الساعة الرابعة بعد العصر وعشرين دقيقة، مخلفا 1.2 هكتار من أشجار بلوط و مكنت عملية الإخماد من حماية مستودعين لتربية الدواجن والمواشي.