اندلع في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، حريق في مستودع لتخزين الأدوية بحي الزاوية في البليدة، مخلفا خسائر مادية هامة. وكشفت المعطيات الأولية أن سبب الحريق يعود لوقوع شرارة كهربائية، فيما توسعت دائرة الحرائق المشبوهة، بعدد من المناطق الغابية بسلسلة الأطلس البليدي، وأصيب نتيجة ذلك عون إنقاذ ومواطن بحروق وجروح غير خطيرة.

سلسلة الحرائق التي اندلعت منذ الخميس الماضي، بأقاليم متفرقة، بكل من المقطع الأزرق في حمام ملوان والصومعة وتخوم حظيرة الشريعة السياحية، أتت على مساحات واسعة من الغطاء النباتي.

وأظهرت المعلومات الأولية، أن السبب من وراء اندلاعها يعود للعامل البشري غير العفوي، وساعدت قوة وسرعة الرياح الدافئة، والتي لم تتوقف منذ ثلاثة أيام تقريبا، في انتشارها إلى مساحات واسعة.

وفي نفس السياق تعرض مستودع لتخزين الأدوية للتخريب بالكامل، بحي الزاوية في بني تامو، نتيجة حريق نجم حسب المعلومات المتداولة، بسبب شرارة كهربائية، وهو نفس الأمر بالنسبة لحريق في قاعة متعددة الرياضات بوسط مدينة البليدة. ولا يزال متضررون من حوادث الحرائق "المشبوهة" بمناطق الشفة وحمام ملوان وبوعرفة، ينتظرون تفاعل المصالح المسؤولة، لأجل الفصل في مسألة التعويضات، خاصة وأن فلاحين ومربي الطيور، تكبدوا خسائر مهمة في استثماراتهم، قدرت في واحدة منها بنحو 10 ملايير سنتم، نتيجة حريق أتى على مساحة لا تقل عن 120 هكتار بطريق الشريعة.