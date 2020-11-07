علق الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، على حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد منذ ليلة أمس.

وكتب الوزير الأول على صفحته في الفايسبوك "الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة، لن نرضى بالتفريط فيه، سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير، وكل شجرة ضاعت سنعوضها، أما ما أثبتت التحقيقات أنه مدبر ومقصود فلن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن".

وأضاف جراد "كل الامتنان والتقدير لرجال الحماية المدنية وحراس الغابات على شجاعتهم وإخلاصهم وتجنّدهم لصالح الوطن والمواطن".