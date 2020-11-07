نظم مسلمو بلدة لوديف، الواقعة في جنوب فرنسا، وقفة بالقرب من الكاتدرائية المحلية لحمايتها في موقف للتضامن مع الكاثوليك، في أعقاب الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في نيس في نهاية أكتوبرالماضي.

وقال الفرنسي المولد اليزيد بن فرحات لوكالة "أسوشييتد برس": "في السنوات الأخيرة، كانت لدي حفرة في معدتي". وذكر الناشط إنه بعد كل عمل إرهابي إسلامي داخل فرنسا، يُترك المسلمون العاديون يعانون من تبعات الاضطهاد الاجتماعي، على الرغم من "أنهم لا علاقة لهم به".

وبعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، قام بن فرحات بتجميع فريق، وقام بتجنيد معارفه وزملائه من أعضاء نادي كرة القدم المحلي، لحماية الكنيسة المحلية. وقال أيضًا إنهم نسقوا مع الشرطة، بعد أن قررت الحكومة الفرنسية زيادة إجراءات السلامة في الأماكن الدينية.

وتأثر رواد كنيسة لوديف بموقف مجموعة بن فرحات خارج الكاتدرائية، وقال كاهن الرعية، لويس إينيغيز، إن هذه المبادرة أعطته الأمل في الأوقات العصيبة.

وبن فرحات ولد بفرنسا من أم جزائرية، ونشأ فيها ويتحدث الفرنسية فقط ، قائلاً إنه "فرنسي أكثر من أي شيء آخر". وأضاف: "لكنني مسلم أيضًا، وقد رأينا الإسلاموفوبيا في هذا البلد والإرهاب".

عندما نشرت صحيفة محلية صورة لبن فرحات ومسلمين آخرين وهم يحمون الكنيسة،علقها إنيغيز داخل الكاتدرائية وقال: "كان الناس سعداء لرؤية ذلك".