تنطلق غدا الأحد التسجيلات الخاصة بالالتحاق بالمؤسسات التكوينية، تحسبا للدخول التكويني للسنة الدراسية 2020-2021 ، الذي سيكون يوم 15 نوفمبر الجاري، حسب ما علم السبت من وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وأوضح المصدر ذاته، أن التسجيلات تتواصل إلى غاية يوم 15 فيفري المقبل، وأن الوزارة توفر لهذا الدخول 538 ألف مقعد بيداغوجي، موزعة على 1.207 مؤسسة تكوينية تابعة للقطاع، وأزيد من 700 مؤسسة خاصة معتمدة.

وفي إطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفشي كوفيد-19، جندت الوزارة الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتطبيق البروتوكول الصحي مع هذا الدخول.