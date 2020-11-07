تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة لإخماد 21 حريقا غابيا على المستوى الوطني، حسبما أفادت به اليوم السبت حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت لإخماد 21 حريقا غابيا على مستوى كل من لايات وهران، سيدي بلعباس، الشلف، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية، خلال الفترة المذكورة.

وأشار البيان إلى أن هذه الحرائق أسفرت عن وفاة شخصين متفحمين داخل مدجنة وإصابة 10 آخرين باختناق جراء استنشاقهم للدخان المنبعث من الحرائق إلى جانب إجلاء 03 عائلات متكونة من 15 فردا على اثر حرائق غابية على مستوى بعض القرى (دوار مهابة، سعدونة، املحاين، اعشورن، ايز) ببلدية ڨوراية بولاية تيبازة.