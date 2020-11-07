أعلنت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لتيبازة ،اليوم السبت، عن العودة التدريجية للطاقة فور التحكم النهائي في حرائق الغابات التي شبت يوم أمس الجمعة في غابات قوراية و تسببت في هلاك شخصين حرقا، حسب ما أفاد بيان للمؤسسة.

وأوضح بيان الشركة ، أنها جندت جميع الفرق التقنية مباشرة عقب اندلاع عديد الحرائق بغابات قوراية، 70 كلم أقصى غرب تيبازة، حيث قامت بالتعطيل الكلي لشبكة الغاز الطبيعي تفاديا لوقوع حوادث على أن يتم تشغيلها مجددا و تدريجيا بعد إعلان التحكم النهائي في النيران.

وبخصوص شبكة توزيع الكهرباء، كشف ذات المصدر عن تسجيل أضرار وصفت بـ"الكبيرة" على مستوى شبكة الضغط المتوسط والمنخفض، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى عدد من التجمعات السكانية من دائرة الداموس و قوراية.

وتجري حاليا عملية إصلاح الأعطاب وإرجاع الطاقة الكهربائية للزبائن تدريجيا بكل من وسط مدينة قوراية التي يتم تموينها بصفة عادية فيما تبقى الأشغال متواصلة لإصلاح الاعطاب بكل من "وادي حربيل" بالداموس وكذا قريتي "رابطة" و "بن علي" بدائرة قوراية.

يذكر أن الحصيلة الأولية المعلن عنها من قبل خلية الأزمة الولائية هي هلاك شخصين في الثلاثينات من العمر حرقا داخل مدجنة لتربية الدواجن بأعالي دوار مهابة.