كشف مدير مكتب المحميات الطبيعية واليقظة الايكولوجية، فريطاس سعيد أنه تم تسجيل 41 حريقا للغابات على مستوى 8 ولايات معظمها في الغرب الجزائري.

وأشار فريطاس أن ولاية تلمسان شهدت 15 حريقا وسيدي بلعباس 6 حرائق ووهران أربع حرائق وثلاث أخرى بولاية الشلف وحريقين بعين تيموشنت وحريق واحد بمستغانم.

أما بالمناطق الساحلية والوسطى- يضيف فريطاس- فقد تم تسجيل 9 حرائق بالبليدة وحريق واحدة بقوارية في تيبازة خلف قتيلين نتيجة الاختناق بالدخان الصادر عن الحريق.

وأوضح مدير مكتب المحميات الطببيعية واليقظة الايكولوجية، أن الرياح القوية الساخنة التي تزامنت مع فترة الجفاف التي تمر بها ولايات الغرب والجزائر عموما، ساعدت كثيرا على انتشار الحرائق بسرعة.

ووضعت المديرية العامة للغابات مخططا خاصا للمواجهة، كان من المقرر أن ينتهي في الـ31 أكتوبر، لكن مع الظروف المناخية وفترة الجفاف التي تساعد على انتشار الحرائق أوضح المتحدث ذاته أن الإبقاء على المخطط في بعض المناطق التي تعتبر ساخنة، مضيفا أن هذا ساعد على التدخل المباشر من طرف أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية جنبا إلى جنب لإخماد الحرائق الفجائية في ليلة واحدة (41 حريقا) .