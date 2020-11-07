سجلت الجزائر انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم السبت.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 581 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ما يشكل تراجعا في عدد الحالات الجديدة مقارنة باليومين الماضيين أين تجاوزت الحصيلة حاجز 600 حالة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 61381 حالة.

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس، و تماثل 273 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة.