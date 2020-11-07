أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، باعتقال أحد المشتبه بهم في إطلاق النار على قس يوناني بمدينة ليون.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن قوات الأمن الفرنسية وبعد تحريات وأعمال بحث استطاعت التوصل إلى أحد المشبه بهم الأساسيين المتهمين بالهجوم على قس يوناني في مدينة ليون الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات اعتقلت رجلا واعترف بفعلته وهو مواطن يحمل الجنسية الجورجية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أطلق مجهول النار على قس كنيسة أرثوذكسي في الدائرة السابعة في مدينة ليون الفرنسية، بحسب تقارير بوسائل إعلام فرنسية.