أكد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عز الدين أعراب ترشحه لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم خلال الانتخابات القادمة.

وقال أعراب في تصريحات للتلفزيون العمومي :" سأغادر وفاق سطيف خلال شهر فيفري أو مارس، الأمر ليس سهل بالنسبة لي، رحيلي عن النادي أمر صعب نظرا للعلاقة الكبيرة التي تربطني به."

وأردف " لن أرحل مرغما، لكني متخوف أنه في حالة عدم حصول النادي على شركة وطنية تكون هناك أزمة مالية ، صراحة لا أريد أن أكون جزءا من هذه المشكلة، لدي طموح وسأترشح لرئاسة الرابطة المحترفة، لدي خبرة في تسيير الهيئة الكروية لما كنت عضوا في المكتب التنفيذي خلال عهدة محفوظ قرباج."