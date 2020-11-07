توفي عشرة أشخاص وأصيب 185 آخرون بجروح خلال الـ 48 ساعة الأخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني. وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجزائر بوفاة شخصين اثنين (15 و 16 سنة) على إثر اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق زرالدة اتجاه أزور شاطئ، تم تحويل الضحايا إلى مستشفى محلي.

و أضاف المصدر ذاته أنه بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 76 عملية تحسيسية عبر 09 ولايات (35 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

وحسب ذات الحصيلة قامت ذات الوحدات بـ 90 عملية تعقيم عبر 11 ولاية (38 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 243 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 41 سيارة إسعاف و 39 شاحنة.

وفي إطار نشاطاتها قامت مصالح الحماية المدنية خلال ذات الفترة بتدخلات من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 21 شخصا مختنقا بغاز أحادي الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات الحمام في كل من ولايات الجزائر، مستغانم، بسكرة، سيدي بلعباس و تيسمسيلت. وتم التكفل بالضحايا في عين المكان قبل نقلهم إلى مراكز صحية. من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المنية لولاية الشلف على اثر وفاة طفلين متفحمين (02 و 04 سنوات) على إثر حريق منزل يقع بالمكان المسمى بقعة البساكرة بلدية الدروع دائرة الشلف.