أعادت مصلحة أمراض الرئة التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية "1 نوفمبر" لوهران فتح أبوابها للتكفل بحالات كوفيد-19بعد أن استأنفت أنشطتها المعتادة لأكثر من شهرين، حسبما علم اليوم السبت من المديرية الولائية للصحة والسكان.

وقد استأنفت هذه المصلحة، التي تكفلت بحالات كوفيد-19 لعدة أشهر، نشاطها غير المتعلق بالمصابين بالوباء في أوت الماضي بعد تراجع انتشار الفيروس، وفق المكلف بالاتصال بالمديرية المذكورة يوسف بوخاري، مشيرا إلى أن تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا دفع باستغلال المصلحة مرة أخرى للتكفل بمرضى كوفيد-19.

وأبرز نفس المصدر أن الحالات التي تعاني من مضاعفات وضيق تنفسي بشكل خاص تتزايد في وهران، مما تطلب إعادة فتح هذه المصلحة التي اكتسبت خبرة كبيرة في التكفل بالحالات المعقدة.

ويتم حاليًا التكفل بالحالات المعقدة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران ومستشفى حي "نجمة" الذي يحتوي على 240 سرير مخصصة بالكامل للمصابين بكوفيد-19، كما أشير إليه.

وذكر يوسف بوخاري أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الوباء اجتمعت صباح اليوم السبت وسيتم تطبيق إجراءات صارمة اعتبارًا من غد الأحد خاصة فيما يتعلق بوسائل النقل العام والمقاهي.