شرعت مصالح الأمن بولاية عنابة، اليوم، في سماع عدد من الممرضين و اعوان الامن الداخلي و اطارات يشتغلون بمستشفى أبوبكر الرازي للأمراض العقلية في عنابة، كشهود و متهمين في تهمة الاهمال المفضي الى انتحار و وفاة مريض كان يعالج من إصابة بمرض عقلي.

وحسب مصادرنا، فقد وجد الضحية المنحدر من حي السرول في بلدية البوني بولاية عنابة، جثة هامدة ، بعد أن أقدم الضحية على شنق نفسه، باستخدام حبل ، أمام مرأى من مجموعة من المرضى الذين كانوا متواجدين داخل العنبر المخصص للنوم .

و أضافت مصادرنا، ان مصالح الأمن، سارعت إلى مكان وقوع الحادثة ، بإذن من السيد وكيل الجمهورية ، الذي تنقل شخصيا لمعاينة جثة الضحية و الاضلاع على ملابسات الحادثة.

وفور الانتهاء من إجراء الفحص الطبي الاعتيادي للجثة ، شرعت مصالح الأمن في إجراء تحقيق امني، واستدعاء الممرض المكلف بالمراقبة الطبية العنبر الذي وقع في حادث الانتحار بصفتة المسؤول الأول و الوحيد عن المرضى .

وسيحال الملف في الساعات القادمة ، حسب مصادرنا، على السيد قاضي التحقيق للفصل فيه .