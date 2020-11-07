تجرى عملية سحب القرعة الخاصة بالأدوار التمهيدية لمنافسات الأندية للكونفدرالية الإفريقية في كرة القدم (رابطة الأبطال و كأس الكونفدرالية) للموسم 2020-2021، يوم الاثنين على الساعة 11 :00 بتوقيت الجزائر بالقاهرة، بواسطة التواصل المرئي عن بعد، بحضور أعضاء لجنة التنظيم لمنافسات ما بين الأندية, حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية الافريقية.

و تشارك أربعة أندية جزائرية في المنافستين القاريتين و هما: شباب بلوزداد و مولودية الجزائر في رابطة الأبطال، و وفاق سطيف و شبيبة القبائل في كأس الكونفدرالية.

للتذكير، ستجرى المباراة النهائية لرابطة الأبطال للموسم، 2019-2020، يوم 27 نوفمبر الجاري بالإسكندرية بين الناديين لمصريين الأهلي و الزمالك.

أما كأس الكونفدرالية فتوج بها نهضة بركان المغربي لأول مرة في تاريخه على حساب نادي بيراميدز المصري (1-0).