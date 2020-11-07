في أول تصريح له بعد الفوز، قال جو بايدن في تغريدة على تويتر "تشرفني الثقة التي منحها لي الشعب الأمريكي و لنائبة الرئيس المنتخب هاريس".

و أضاف بايدن فى بيان آخر "في مواجهة عقبات غير مسبوقة ، صوّت عدد قياسي من الأميركيين. وهذا يثبت مرة أخرى أن الديمقراطية تنبض في قلب أمريكا.

وغرد بايدن عبر (تويتر):"أمريكا، إني لأفتخر باختياركم لي لقيادة هذا البلد العظيم, العمل الذي ينتظرنا قاس، ولكني أعدكم أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين، من صوت لي ومن لم يصوت. سوف أكون عند حسن ظنكم".

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على 273 صوتا من أصل 270 صوتًا من المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، التي أكدت انتصار بايدن على منافسه، مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، سيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في نهاية هذا الشهر، حيث يعتبر الرئيس الأكبر سنا في تاريخ البلاد، عندما يتم تنصيبه في يناير القادم.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.