عثرت وحدات الحماية المدنية مساء اليوم السبت على جثة طفل ببلدية الأبيض مجاجة (15 كلم شرق الشلف)، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.



وأوضح البيان أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة السادسة والنصف مساء ببقعة "عزوزن" ببلدية الأبيض مجاجة، لتحويل جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة عثر عليه متوفيا.



واستنادا لذات المصدر فإن "الضحية أصيب بطلقة نارية أردته قتيلا في عين المكان، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات و ظروف هذه الحادثة".



و تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أولاد محمد" بالشلف.



