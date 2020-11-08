دخل أولياء التلاميذ ببلدية الزعفران بالجلفة، في حركة احتجاجية ومنعوا أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة.

وطالب الأولياء بالتدخل العاجل لإيجاد حل فوري لمشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها متوسطة عمر عبد العزيز الوحيدة، والتي تحولت اليوم إلى محشر حقيقي بدل مؤسسة تربوية للدراسة.

مطالبين الجهات المعنية التدخل العاجل لانطلاق مشروع انجاز المتوسطة الجديدة الذي تأخر رغم برمجته منذ أكثر من 06 أشهر.

وتعاني المؤسسة من الاكتظاظ غير المسبوق، وعدم استيعاب أقسامها للعدد المتزايد من التلاميذ المتمدرسين بها والذي يقارب 900 تلميذ، ما معدله 55 تلميذ بالقسم الواحد.