أصدرت شركة سوناطراك، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا حول شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يبين غرق جملين في حوض لأشغال التنقيب.

أوضحت سوناطراك في بيانها أن مقطع الفيديو يرجع تاريخه لأكثر من شهرين، مضيفة أنه تم تدخل أعوان الشركة في الوقت المناسب لإنقاذ هذه المجموعة من الإبل التي اخترقت السياج المحيط بهذه الأحواض.

وأشار البيان أن مجمع سوناطراك يقوم في إطار مساهمته في حماية البيئة، بصفة دائمة ومستمرة، بتسييج الأحواض المستعملة في أشغال التنقيب ومعالجتها بالطرق المتعارف عليها في الصناعة البترولية حفاظا على سلامة الثروة الحيوانية ومواشي الساكنة المحلية.

ونبهت الشركة في بيانها سكان المناطق القريبة من هذه الأحواض للحفاظ على السياج الموضوع لحماية ماشيتهم وثروتهم الحيوانية من المخاطر المحتملة إلى حين معالجة هذه الأحواض وإعادة المساحة المعنية إلى حالتها الأصلية.