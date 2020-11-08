قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان نشر عبر موقعه الرسمي أن التلفزيون الرسمي سيكون الممثل الوحيد لوسائل الإعلام خلال مباراة الجزائر وزيمبابوي المقرر في 12 من نوفمبر الجاري بملعب 5 جويلية.

وقال المصدر ذاته أن السماح للتلفزيون العمومي فقط بتغطية اللقاء جاء بقرار من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة الذي أعد وضع في وقت سابق إجراءات محددة لاستئناف مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

في انتظار الموافقة على طلب حضور الإذاعة الوطنية لنقل تفاصيل اللقاء.

.وسيدلي الناخب الوطني جمال بلماضي بتصريحات ما بعد المواجهة لخلية الإعلام في حين لن تكون هناك منطقة مختلطة بين اللاعبين والصحفيين.