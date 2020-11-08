قرر مجلس قضاء قسنطينة، اليوم الأحد، تخفيض عقوبة الصحفي زغيلش عبد الكريم إلى عام حبس منها ستة أشهر حبس نافذة وأخرى غير نافذة و50 ألف غرامة نافذة.

ومن المنتظر أن يغادر المعني السجن نهاية شهر ديسمبر المقبل، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكانت محكمة الزيادية بقسنطينة قد قضت في 24 أوت الماضي بعامين حبس نافذ في حق الصحفي والناشط السياسي.

وتوبع زغيلش بتهم إهانة رئيس الجمهورية وعرض منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.