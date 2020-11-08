قال موقع "فوت 24" التونسي أن محامي اللاعبين الكاميرونيين " ديديي روستان بيغما" و" نيكولاس سارج" لاعبا النادي الإفريقي سابقا، قدم شكوى على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم بغاية إثبات خرق الفريق لعقوبة المنع من الانتدابات.

وكان وكيل اللاعبين قد طالب في وقت مضى بفتح تحقيق ضد النادي الإفريقي بتهمة تزوير ملف انتقال اللاعبين إلى النادي.

وأردف المحامي البلجيكي شكواه بما يؤكد إقدام نادي باب الجديد على التعاقد مع 5 لاعبين جدد من بينهم الرباعي الجزائري حسين بن عيادة، إبراهيم فرحي، زين الدين بوتمان، زكرياء نعيجي والتونسي ياسين العمري.