

توقف صبيحة اليوم أساتذة المدرسة الابتدائية الإخوة عدادة بعاصمة ولاية تيبازة عن التدريس احتجاجا على ما وصفوه بغياب البرتكول الصحي اثر الاشتباه بوفاة أحد حراس المدرسة بكورونا.

ورفض الأساتذة الالتحاق بالحجرات الدراسية والابقاء على التلاميذ بالساحة إلى حين مجيئ الاولياء لاصطحابهم للمنزل ،وقال ممثلون عن الاساتذة أن وفاة حارس المدرسة ارعبتهم وادخلك الشك في نفوسهم ،سيما وأن الحارس كان يتمتع بصحة جيدة قبل أن تدهور صحته في فترة وجيزة وتوفى على اثرها.

وطالب الاساتذة المحتجون بتعقيم المدرسة وفرض برتكول صحي صارم وتوفير مستلزمات الوقاية ،مؤكدين استحالة العمل في مثل هذه الظروف ،كما رغضوا دعوة المفتش الاداري العودة إلى العمل ،لافتين إلى ضرورة غلق المدرسة لمدة 10 أيام، مشيرين إلى تقدمهم بهذا الطلب إلى مديرية التربية عن طريق مديرة المؤسسة.

وقد شهد محيط الابتدائية توافد للاولياء لاصطحاب أبناءهم إلى المنزل بعد ابلاغهم باحتجاج الأساتذة،فيما حاولنا من جهتنا الأخذ برأي مديرة ابتدائية الإخوة عدادة في الموضوع إلا أنها رفضت مقابلتنا دون حصولنا على ترخيص بذلك.