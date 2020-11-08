حذرت جبهة البوليساريو من التصعيد العسكري بمنطقة الكركرات وحملت المملكة المغربية المسؤولية عما قد ينجر عن هذا الوضع "الخطير والمتفاقم"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية .

وأصدرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أمس السبت بيانا عقب اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي - خصص لتدارس التداعيات المترتبة عن استمرار الاحتلال المغربي لخرقه للاتفاق العسكري رقم 1 واعتبرت جبهة البوليساريو "تواجد حشود من القوات المغربية خلال اليومين السابقين في مواجهة المدنيين الصحراويين العزل المحتجين أمام الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركرات أمام مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) "تطورا خطيرا".

ودعت الشعب الصحراوي إلى التحلي "بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات بقيادة طليعته الجبهة العشبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وجيشها". وأدانت جبهة البوليساريو في بيانها "تمادي المغرب في احتلاله لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، العضو في الاتحاد الإفريقي من جهة، واستمراره في محاولته للتملص مما وقع عليه مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي، من جهة أخرى" وحملت المملكة المغربية المسؤولية عما قد ينجر عن "هذا الوضع الخطير والمتفاقم".