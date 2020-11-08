أعلن فريق شباب قسنطينة عبر موقعه الرسمي على "الفايسبوك" عن وجود حالات ايجابية لفيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم الفني.

وأوضح المصدر ذاته أن كل من :" زيدان ميباراكو، أسامة يعيش، آدم رجيمي، نسيم يطو و الحارس شمس الدين رحماني، بدبودة، دراجي، بن مسعود، بن شيخ بالإضافة إلى المدرب المساعد بوطاجين والمحضر البدني لعبني قد أصيبوا بالفيروس.

وقرر الطاقم الطبي والفني للنادي العودة من الجزائر العاصمة إلى قسنطينة وإلغاء المعسكر التحضيري، وإعادة إجراء التحاليل على كافة وفد النادي.