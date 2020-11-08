تمكنت اليوم عناصر أمن دائرة الرباح بأمن ولاية الوادي من توقيف شخصين بصدد التحضير لإبرام صفقة بيع وشراء سلاح ناري في إطار عملية تندرج ضمن تكوين جمعية أشرار باستعمال السلاح الناري.

وحسب مصدر مسؤول من الشرطة لـ"الخبر"، فقد جاء توقيف المتورطين على إثر استغلال معلومات من طرف عناصر الضبطية القضائية تفيد بوجود تحركات مشبوهة لشخصين في العقد الثالث من العمر في منطقة الرباح الكائنة على بعد 10 كلم جنوب الوادي.

وأضاف المصدر ذاته، أن عملية التحري أفضت إلى تحديد مكان إبرام الصفقة حيث تمت مداهمة المكان وتوقيف مركبة سياحية على متنها شخصين ضبط بحوزتهما على سلاح ناري من الصنف الرابع متمثل في بندقية مضخية من نوع "سلفادور آرم" عيار 12 ملم دون سند قانوني ومبلغ مالي يقدر بخمسين مليون سنتيما.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم للجهات القضائية المختصة عن جرم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات وجناية حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع لغرض المتاجرة دون مبرر قانوني.