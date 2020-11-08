دخل، اليوم الأحد، الناقلون الخواص والنقل الحضري بولاية سكيكدة، في إضراب مفتوح ،مبررين ذلك بجملة من المطالب منها الرفع من عدد الركاب المحدد حالبا بـ13 راكبا والكف عن العقوبات التي يتعرض لها الناقل من حيث سحب رخصة السياقة ووضع الحافلة في المحشر وعقوبة مالية بـ10 آلاف دينار جزائري في حالة عدم التقيد بالبروتوكول الصحي من قبل الراكبين.

ويقول بعض المضربين "إننا طالبنا بتخفيف العقوبة لكن السلطات المعنية لم تراع لذلك"، البعض من الناقلين يقولون إن الإجراءات الموضوعة غير ملائمة والناقل قد أصبح يعمل بالخسارة. الناقلون فاجئوا نقابتهم بالإضراب بعدما أعلنت عن تعليقه، حيث تجاوز الناقلين نقابتهم وتوقفوا عن العمل من أجل تحقيق مطالبهم، من جهتها، أكدت مصادر نقابية أن الإضراب يخص الناقلين الذين تجاوزوا النقابة والإدارة.