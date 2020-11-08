أبرز وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان هذا الأحد بالجزائر العاصمة التعاون "المتواصل" القائم بين الجزائر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "متمسك جدا" بالعلاقة بين البلدين.

وفي تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود ،أكد الوزير الفرنسي أن "رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون متمسك جدا بالعلاقة القائمة بين الجزائر وفرنسا وبين دولتينا وشعبينا وقد جئت لأؤكد لوزير الداخلية (الجزائري) التعاون التام لفرنسا بخصوص كافة المسائل التي تخص وزارتينا".

في نفس الشأن، أكد الوزير الفرنسي على التعاون "المتواصل" مع الجزائر لا سيما في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، مضيفا أنه تطرق إلى مواضيع مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون في مجال الأمن. ك

ما استرسل المسؤول الفرنسي قائلا "تطرقنا إلى قضايا هامة تخص قوة الجزائر الكبرى هنا في منطقة المتوسط، لاسيما القضية الليبية ومسألة الهجرة غير الشرعية التي تواجهها الجزائر والتي يتعين علينا التصدي لها لأننا نواجه تنقلات الأشخاص على جميع ربوع هذا الفضاء الذي نتقاسمه".

من جهته، صرح بلجود أنه تطرق مع نظيره الفرنسي إلى العلاقات الثنائية "المميزة" والسبل والوسائل الكفيلة بتحسينها، مضيفا أنه تناول أيضا مسائل الهجرة السرية والعلاقات بين القطاعين لاسيما الحماية المدنية والتكوين المهني والتبادلات بين مختلف هياكل الدائرتين الوزاريتين. كما أضاف بلجود يقول "بصفة عامة كان هناك توافق في وجهات النظر حول جميع القضايا التي تطرقنا إليها كما سنعمل على تعزيز علاقاتنا أكثر".