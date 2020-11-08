أكد المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي أنه تم التحكم في كل الحرائق التي اندلعت عبر مختلف ولاية الوطن، بفضل مجهودات أعوان الحماية المدنية وعمال رجال الغابات، وأن الجهات الأمنية شرعت في التحقيقات للكشف عن الأسباب الحقيقة لاندلاع هذه الحرائق.

وكشف محمدوي للإذاعة الجزائرية أن ما حدث نهاية الأسبوع، يشبه كثيرا سيناريو سنة 2012 الذي عرف اندلاع حرائق مهولة يومي 28 و29 نوفمبر، وبالضبط في ولاية بجاية حيث تسببت في إتلاف أكثر من 3000 هكتار من الغابات.

وذكر المدير العام لمحافظة الغابات، أن كل العوامل كانت مسخرة نهاية الأسبوع الفارط لاندلاع مثل هذه الحرائق كهبوب رياح قوية وساخنة على الناحية الغربية بالبلاد، بالإضافة إلى الجفاف الذي مس تلك المنطقة.

وكشف محمدودي أن النيران اندلعت في ولاية وهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم والشلف بالإضافة إلى ولاية تيبازة التي كانت من بين الولايات الأكثر تضررا، كما أوضح ضيف الصباح أن "هناك بعض الحرائق غير المؤثرة التي اندلعت في كل من ولاية البليدة وبومرداس وبجاية، وبالضبط على مستوى بلدية برباشة"، نافيا في نفس الوقت اندلاع حرائق في كل من ولاية سكيكدة، ميلة وباتنة.

أما عن حصيلة الحرائق قال محمودي أنه "تم تسجيل 50 حريقا تسببت في إتلاف 1200 هكتار من الغابات، منها 500 هكتار بولاية تيبازة وبالضبط في دائرة ڨورايا، ولاية الشلف 60 هكتار مختلطة بين أدغال، أحراش وغابات. وهران 400 هكتار من بينها 100 هكتار من الغابات و 200 هكتار من الأدغال و100 هكتار من الأحراش. سيدي بلعباس حوالي 80 هكتار. في ولاية تلمسان 180 هكتار من بينها 10 هكتارات من الغابات و120 هكتار من الأدغال والأحراش. ولاية مستغانم 5 هكتارات، في عين تيموشنت 20 هكتار من الأحراش. تيزي وزو 7 هكتارات وأخيرا ولاية البليدة 14 هكتار".