ستعرف مباراة نادي نيم الفرنسي ضد نظيره أونجي، اليوم الأحد، عودة الدولي الجزائري زين الدين فرحات إلى أجواء المنافسة كأساسي لحساب الجولة العاشرة من منافسات "الليغ 1". وتعرض اللاعب السابق " لوهافر" الفرنسي لإصابة أبعدته لفترة عن الملاعب.

من جهته سيدخل الدولي الجزائري الآخر كريم عريبي أساسيا رفقة ناديه نيم. ويستعد عريبي للالتحاق بالمعسكر الإعدادي لـ"الخضر" بالمركز التقني لسيدي موسى تحسبا لمباراتي زيمبابوي، بعد تلقيه دعوة من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي.