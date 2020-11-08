تم، اليوم الأحد، توزيع حصة أولية للمتضررين من زلزال 7 أوت 2020 بميلة، من قبل الأمينين العامين لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والسكن ووالي ميلة.

وتم تسليم مفاتيح السكنات لـ181 متضررا منهم 60 من ميلة القديمة و119 من حي الخربة، كما تم منح 359 إعانة مالية كتعويضات للكراء.

وخلال حفل تسليم المفاتيح كشف الأمين العام لوزارة الداخلية، بأنه من أصل 1660 ملفا تقدم بها المتضررون، تمت دراسة 860 ملفا كمرحلة أولى.

من جهته، أكد والي ميلة عبد الوهاب مولاي، أن هذه العملية تعد الأولى في انتظار وصول حصص أخرى توزع قريبا واعدا بالتكفل بكل متضرر.