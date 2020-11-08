أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الأحد، تعديل مواقيت الحجر الجزئي المنزلي ليصبح من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا لمدة 15 يوما عبر 29 ولاية.

وجاء في بيان الوزارة الأولى "تكييف مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للولايات الـمعنية بهذا الإجراء.

وأكد البيان تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المعمول به، بالنسبة لعشرين ولاية، لـمدة خمسة عشر يوماً ابتداء من 10 نوفمبر 2020. ويتعلق الأمر بولايات: باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج وبومرداس.

كما سيتم تطبيق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من 10 نوفمبر 2020، على مستوى تسع ولايات تسجل تصاعدا في حالات العدوى؛ وهي تحديدا: أدرار، قالـمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة، وعين تموشنت.

وأضاف البيان أن الولاة بوسعهم، بعد موافقة الهيئات الـمختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات، أو مناطق أو أحياء تشهد بؤراً للعدوى، فضلا عن ذلك، يمكنهم عند الحاجة، أن يتخدوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور.