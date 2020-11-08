أعلنت الوزارة الأولى اليوم الأحد، إعادة تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني.

كما ذكرت الوزارة في بيانها أن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية الـمنصوص عليها.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة الأولى غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك لمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020.

وأكدت الحكومة أنه فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل الـمصالح الـمختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.