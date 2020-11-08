سجلت الجزائر ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، اليوم الأحد، عن تسجيل 670 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، حيث عاود عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع ليتجاوز حاجز 600 إصابة بعدما انخفض أمس إلى 581 حالة، علما أن الجزائر سجلت 631 حالة أول أمس الجمعة و642 الخميس الماضي.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 62051 حالة.

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر إلى 2048 حالة.

في الوقت الذي تماثل فيه 254 مريضا للشفاء، ليبلغ عدد الحالات الإجمالية للتعافي من الفيروس 549.789 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي لللجنة، الدكتور جمال فورار.

و أفاد نفس المصدر أن 63 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف أن هناك 9 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 17 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 22 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.