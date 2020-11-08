سجلت الجزائر ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، اليوم الأحد، عن تسجيل 670 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، حيث عاود عدد الإصابات الجديدة تجاوز حجاز 600 إصابة بعدما انخفض أمس إلى 581 حالة، علما أن الجزائر سجلت 631 حالة أول أمس الجمعة و642 الخميس الماضي.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 62051 حالة.