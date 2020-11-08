فيما تنتشر دعوات عبر كافة مناطق ولاية ادرار لتنظيم حركة احتجاجية واسعة جراء ارتفاع فواتير الكهرباء , أحتج اليوم العشرات من سكان قصر بوقادي ببلدية تنمطيط الدي يبعد نحو 18 كلم جنوب مدينة ادرار على قيام شركة سونلغاز بقطع الكهرباء عنهم بسبب عدم تسديدهم لتكاليف الاستهلاك ويقول هؤلاء ان المؤسسة فائجتهم بقطع التيار دون اي عدر مسبق ناهيك عن عملية التسديد جاءت تزامنا مع تكليف الدخول الاجتماعي الدي ينطلب توفير كل مستلزمات الدراسة لأبنائهم وطالب هؤلاء المؤسسة بإعادة النظر في عملية التسديد وتاخيرها الى وقت لاحق بالإضافة الى اجرائها على اقساط

وفي وقت تقول المؤسسة ان لديها ديون كبيرة جدا حيث هناك العديد ممن لم يسددوا فواتيرهم مند عام , وكان لازما عليها مباشرة عملية القطع بعتقد الكثيرون ان هدا القرار وفي هدا الوقت بالضبط سيشعل لهيب احتجاجات في مناطق الولاية