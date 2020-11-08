التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة)، اليوم الأحد، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق المدير العام لمجمع النهار الإعلامي محمد مقدم المدعو "أنيس رحماني".

و يتابع أنيس رحماني بتهمة تتعلق بتسجيل و نشر مكالمة هاتفية تمت بينه وبين ضابط سامي في الجيش.

للإشارة، فقد تمت المحاكمة بتقنية التحاضر عن بعد من المؤسسة العقابية بالقليعة (ولاية تيبازة) التي يوجد بها المتهم في الحبس المؤقت.