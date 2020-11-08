تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض صبيحة اليوم لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى برزقال بالماء الابيض على اثر اصطدام بين سيارتين

وبحسب بيان صحفي لخلية الاعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية تسلمت الخبر نسخة منه فقد اسفر الحادث عن إصابة ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 24و30 سنة وتم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات العيادة المتعددة الخدمات ببلدية الماء الأبيض.

في حين عاينت فرقة الدرك الوطني المختصة اقليميا موقع الحادث لتحرير محضر تحديد المسؤولية

وفي حادث مرور ثان افاد بيان اخر للحماية المدنية بتبسةان وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية تدخلت اليوم 2020/11/08 لأجل حادث مرور، وقع على مستوىالطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى فج تنوكلة ببكارية، بعد ي اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 31 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات تبسة، وحفاظا على سلامة مستعملي الطريق تم تنظيفه من مخلفات الحادث.