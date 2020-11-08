أعلنت الوكالة الجهوية لوكالة عدل الجزائر شرق في بيان لها اليوم الأحد، عن غلق مكاتبها بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا - كوفيد 19- وسط موظفي وعمال الوكالة.



وجاء في البيان "تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مكتتبيها الكرام ، أنه تم غلق الوكالة الجهوية عدل الجزائر شرق لمدة 15 يوما ، كإجراءات وتدابير إحترازية من إنشار هذا الوباء المستجد وسط المكتتبين".



ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره كافة عمالها وموظفيها ومكتتبيها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، و إتخاذ التدابير الوقائية للحد من انشار هذا الوباء .