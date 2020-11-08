وكالة عدل "الجزائر شرق" تعلق نشاطها بسبب كورونا

أخبار الوطن
8 نوفمبر 2020 () - م.خ
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أعلنت الوكالة الجهوية لوكالة عدل الجزائر شرق في بيان لها اليوم الأحد، عن غلق مكاتبها  بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس  كورونا - كوفيد 19- وسط موظفي وعمال الوكالة.

وجاء في البيان "تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مكتتبيها الكرام ، أنه تم غلق الوكالة الجهوية عدل الجزائر شرق لمدة 15 يوما ، كإجراءات وتدابير إحترازية من إنشار هذا الوباء المستجد وسط المكتتبين".

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره كافة عمالها وموظفيها ومكتتبيها  إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، و إتخاذ التدابير الوقائية للحد من انشار هذا الوباء .

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